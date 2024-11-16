Глава МЗС України закликає Японію разом протидіяти співпраці РФ і КНДР.

Північна Корея хоче отримати від Росії ракетні і ядерні технології в обмін на відправлення содат на війну проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільному брифінгу з главою МЗС Японії Іваєю Такеші у Києві.

"За даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь у агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо. І все це не може не турбувати наших партнерів, тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом", - наголосив Сибіга.

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Глава МЗС України відзначив, що з японським колегою обговорив військово-технічну співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, бо така співпраця становить пряму загрозу не лише для Європи, а й для Південно-Східної Азії та Близького Сходу.

"Не лише Росія отримує дрони, ракети і солдат. Москва взамін посилює Тегеран і Пхеньян", - сказав Сибіга.

Він додав, що вступ КНДР у війну Росії проти України є свідченням, що в Україні вирішується майбутнє не лише європейської, а й глобальної архітектури безпеки.

Як підкреслив Сибіга, тільки потужна й системна підтримка України може зупинити Росію та принести справедливий мир. "Поразка Росії в Україні зупинить інших агресорів та усю вісь зла від загарбницьких планів", - сказав глава МЗС України.

Зі свого боку, глава МЗС Японії Такеші запевнив у незмінній позиції його країни що Японія є і буде разом з Україною.

Японський міністр вважає вкрай тривожною ситуацію з розгортанням солдатів Північної Кореї в Росії та їх залучення до безпосередньої участі у вторгненні РФ.

"Ми дуже занепокоєні, тому що це дуже негативно вплине на ситуацію не тільки в Україні, а й у Східній Азії... Я дуже сильно засуджую таку діяльність", - наголосив Такеші.

Він сказав, що з українським колегою домовився про проведення двосторонього діалогу з питань безпеки на більш вищому рівні.

"Це участь керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств з метою подальшого посилення обміну інформацією та співпраці у сфері безпеки", - сказав Такеші.

Він запевнив, що Японія буде продовжувати підтримувати Україну у її зусиллях щодо досягнення справедливого та тривалого миру.

КНДР і РФ

За даними Forbes, у Росії помітили одні з найбільших далекобійних САУ Північної Кореї. Це може свідчити про те, що КНДР тепер постачає Москві не лише боєприпаси та живу силу, а й артилерію.

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