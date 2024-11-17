Питання долі окупованих Росією територій буде не найскладнішим.

Новий президент Дональд Трамп пообіцяв швидко покласти край війні в Україні, а його прихильники заявляли, що Україна повинна поступитися захопленими землями Росії і відмовитися від своїх прохань про вступ до НАТО в обмін на мир, а також закликали до якнайшвидших переговорів.

При цьому, як пише Меган К. Стак для The New York Times, посадити за стіл переговорів Україну і Росію - це тільки початок, і питання долі окупованих Росією територій буде навіть не найскладнішим.

"Зрештою, лідер будь-якої країни може уявити це як тимчасові втрати або надбання, які пізніше будуть скасовані за допомогою дипломатії або навіть сили. Президент Володимир Зеленський тривалий час наполягав на тому, що Україна боротиметься доти, доки кожен клаптик землі не буде звільнено від російської окупації, але останнім часом він став звучати реалістичніше або, принаймні, змирився", - пише вона.

Відео дня

Водночас Україна посилено домагається міжнародних гарантій безпеки на випадок майбутніх російських нападів, і це може стати по-справжньому нерозв'язною проблемою, вважає оглядачка.

Україна хоче відновити і зміцнити свої збройні сили, і з цією частиною не повинно виникнути проблем, проте також хоче отримати негайне запрошення вступити в НАТО.

"За цим пунктом переговори можуть зірватися. Путін зажадав, щоб Україна зобов'язалася залишатися позаблоковою і без'ядерною. Джей Ді Венс також запропонував Україні взяти на себе зобов'язання щодо нейтралітету і відмовитися від своїх амбіцій у НАТО. Навіть президент Байден - який, як стверджується, є найбільшим захисником України - заявив, що не підтримає "українізацію НАТО", - пише Стак.

Як зазначає Стак, у питанні вступу до НАТО Захід залишив Україну в "неприйнятному геополітичному глухому куті" - країна не отримала захисту від НАТО - лише внаслідок того, що Путін розгнівався на можливість вступу України до Альянсу.

"Америка не врятує Україну. Можливо, нам потрібно, щоб Трамп - нахабний і безпринципний - нарешті сказав це вголос і діяв відповідно", - зазначає вона.

Мирний план Трампа

Як писав CNN, мирна угода між Україною та РФ за посередництва Дональда Трампа може передбачати відмову Києва від претензій на Крим в обмін на повернення частини інших окупованих територій.

""Росія збереже Крим, який вона захопила 2014 року, а Україна отримає назад частину територій на сході України, які Росія захопила. Натомість Україна не вступає до НАТО, але отримує гарантії безпеки від США, як-от Японія", - йдеться в публікації.

Вас також можуть зацікавити новини: