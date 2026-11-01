Каллас вказала, хто має право представляти Європу на переговорах із Росією щодо України

Відповідно до європейських договорів, представляти Європу з питань безпеки мають голова Європейської ради та висока представниця ЄС із закордонних справ.

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що може представляти Європу на переговорах із Росією щодо врегулювання війни проти України. Про це вона заявила під час саміту Європейської політичної спільноти, пише Європейська правда.

За словами Каллас, такі домовленості були досягнуті у 2024 році під час призначення нинішніх керівників на найвищі посади в блоці. Відповідно до європейських договорів, представляти Європу з питань безпеки мають голова Європейської ради та високий представник ЄС із закордонних справ - цю посаду наразі займає сама Каллас.

"Щодо європейської безпеки, то договори є дуже-дуже конкретними: це Антоніу Кошта, а також високий представник і віцепрезидент, які представляють Європу в питаннях безпеки", - пояснила вона.

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Водночас вона зазначила, що лідери Євросоюзу можуть ухвалити інше рішення та повторно обговорити кандидатури представників. Однак, за її словами, такі переговори завжди є складними.

Коментуючи можливе невдоволення Росії її кандидатурою, Каллас наголосила, що Москва не повинна впливати на вибір європейських представників.

"Чому це має бути нашою проблемою – те, що росіяни кажуть про наших представників? Хіба ми висловлюємося щодо їхніх представників? Я маю на увазі, що кожен має мати можливість обирати своїх представників", - заявила вона.

При цьому Каллас нагадала, що європейська архітектура безпеки вже закріплена в низці міжнародних документів, зокрема Гельсінському заключному акті, Паризькій хартії та Будапештському меморандумі, і Росія також погодилася на європейську архітектуру безпеки:

"Проблема полягає лише в тому, що Росія не дотримується цих угод. Тож зараз основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити, щоб Росія справді виконувала свої зобов'язання".

Позиція лідерів Європи щодо представництва в перемовинах

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить проблеми в тому, щоб Європу на можливих мирних переговорах щодо України представляли п’ять держав: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.

Він нагадав, що наразі вже діє формат Європейської трійки (E3), до якої входять Німеччина, Велика Британія та Франція. Водночас країни частково працюють і в ширшому форматі п’яти держав.

Водночас він наголосив, що остаточного рішення щодо представництва Європейського Союзу на переговорах поки не ухвалено, і це питання обговорюватимуть за зачиненими дверима.

Мерц також відзначив певні позитивні сигнали з боку Москви щодо залучення Європи до обговорення майбутнього мирного врегулювання.

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