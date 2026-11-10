США вимагають допустити Європу до мирних переговорів щодо України, - Politico

Адміністрація Трампа хоче залучити європейські країни до наступного етапу мирних переговорів щодо України та переконати Росію не блокувати їхню участь.

Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на безпосередній участі європейських країн у наступному раунді переговорів щодо завершення війни в Україні.

Американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф мають переконати Росію дозволити Європі долучитися до обговорень. Вашингтон хоче, щоб зустрічі цього тижня в Абу-Дабі стали останніми, які відбуваються без повноцінної участі європейців. Про це повідомляє Politico з посиланням на американських чиновників, які погодилися говорити на умовах анонімності.

Кушнер і Віткофф, які виступають посередниками в перших із лютого тристоронніх переговорах між Україною, Росією та США, планують порушити питання участі європейців у майбутніх зустрічах.

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Американська сторона прагне пришвидшити переговорний процес і розраховує, що вже наступний раунд відбудеться за повноцінної участі Європи.

"Нам потрібна Європа за столом переговорів", – заявив один з американських чиновників.

За його словами, Вашингтон пропонує залучити європейські країни до обговорень одразу після завершення нинішніх тристоронніх переговорів.

Американські представники також позитивно оцінили прямі контакти європейських лідерів із Володимиром Путіним. Зокрема, 27 жовтня керівники Фінляндії та Норвегії телефонували російському президенту, наголошуючи на необхідності активнішої взаємодії.

Європейські країни досі не визначилися, хто представлятиме їх на переговорах

Питання участі Європи у мирному процесі залишається суперечливим. Європейські уряди мають визначитися, хто саме представлятиме континент, а також чи варто союзникам України взагалі вести прямі переговори з Путіним.

Лідери ЄС планують обговорити ці розбіжності на неформальному саміті в Дубліні пізніше цього тижня.

Попри це, європейські високопосадовці вже мають прибути до Абу-Дабі. Очікується, що Кушнер і Віткофф проведуть із ними консультації, однак до основних переговорів вони не долучаться через заперечення Росії.

Серед представників Європи будуть радники з питань безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції, а також посадовці Італії, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Гарантії безпеки для України та території: що обговорюватимуть у два дні переговорів

За інформацією американських чиновників, перший день зустрічей буде присвячений гарантіям безпеки для України та можливій перебудові всієї європейської системи безпеки.

Другого дня сторони планують обговорювати територіальні питання, зокрема майбутні кордони та лінії розмежування, а також інші аспекти врегулювання війни.

За словами політичних джерел зі США, обидві сторони під час непублічних обговорень демонстрували певну "гнучкість" у територіальному питанні.

Водночас у США наголошують, що мета нинішніх переговорів – зберегти позитивну динаміку останніх тижнів, а не досягти остаточного припинення вогню вже цього тижня.

Американська сторона також наполягає, що територіальні домовленості та майбутня система безпеки України й усієї Європи мають розглядатися разом, а не окремо.

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