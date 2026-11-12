Мерц допустив, що Європу на переговорах щодо України представлятимуть п’ять країн

Зокрема, це Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить проблеми в тому, щоб Європу на можливих мирних переговорах щодо України представляли п’ять держав: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща. Про це він сказав 12 листопада журналістам на полях зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні, пише Радіо Свобода.

Він нагадав, що наразі вже діє формат Європейської трійки (E3), до якої входять Німеччина, Велика Британія та Франція. Водночас країни частково працюють і в ширшому форматі п’яти держав.

"У нас уже є перевірений формат E3. Ми також частково працюємо над цим питанням у форматі п’яти країн - Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб так залишалося й надалі", - заявив канцлер.

Відео дня

Водночас він наголосив, що остаточного рішення щодо представництва Європейського Союзу на переговорах поки не ухвалено.

Канцлер додав, що це питання обговорюватимуть за зачиненими дверима.

"У нас є перевірені формати в межах Європейського Союзу, і ми також обговоримо, хто за потреби представлятиме Європейський Союз. Але це питання, яке ми обговорюватимемо за зачиненими дверима. Насамперед я очікую, що російський уряд, російський президент нарешті погодяться на спільні переговори", - пояснив він.

Мерц також відзначив певні позитивні сигнали з боку Москви щодо залучення Європи до обговорення майбутнього мирного врегулювання.

За його словами, російська сторона, схоже, дедалі більше визнає, що питання європейської безпеки неможливо обговорювати без участі самої Європи. Він сказав:

"Російська сторона дедалі більше готова визнавати, що не можна говорити про Європу без Європи. І це вже саме по собі хороша новина. Чи збережеться така позиція - побачимо. Зараз дуже багато залежатиме від переговорів найближчими днями".

Заяви європейських лідерів щодо майбутньої безпеки ЄС та України

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підтримка України з боку Європи є критично важливою, оскільки підтримки з боку США більше немає. Макрон висловив переконання, що саме Європа має визначати майбутнє власної безпеки.

За словами президента Франції, європейські країни повинні сформувати власні принципи та архітектуру безпеки.

Макрон підкреслив, що без європейців підтримки України не буде, та згадав про "Коаліцію охочих" (Coalition of the Willing), зазначивши, що лідери, які зібралися в Ірландії, забезпечують "ймовірно, 80-90%" її внеску та загалом усю підтримку, що надається Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: