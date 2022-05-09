Канцлер Німеччини переконаний, що Україна вистоїть у цій війні.

Після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир на умовах Росії приймати не можна.

Про це пише ZDF.

"Ясно одне: миру, продиктованого Росією, не буде. Українці цього не приймуть - і ми теж", - підкреслив Шольц.

Канцлер не знає, скільки ще триватиме війна, проте переконаний, що Україна вистоїть.

"Свобода і безпека візьмуть гору - так само як 77 років тому свобода і безпека взяли гору над рабством, насильством і диктатурою. В цьому і полягає спадщина 8 травня", - підкреслив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Шольца приїхати до Києва 9 травня.

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