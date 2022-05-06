Раніше німецькі ЗМІ писали, що український глава держави запросив президента і уряд Німеччини в Україну.

Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" і відвідати Київ 9 травня - в день, коли Росія відзначає перемогу Радянського Союзу у Другій світовій війні.

Про це глава Української держави сказав у п'ятницю, 6 травня, виступаючи відеозв'язком у британському аналітичному центрі Chatham House, передає Reuters.

"Він запрошений, запрошення дійсне, вже деякий час... Він запрошений приїхати в Україну, він може зробити цей дуже потужний політичний крок - приїхати сюди 9 травня, до Києва. Я не пояснюю значення, я думаю, ви досить культурні, щоб зрозуміти, чому", - цитує агентство слова Зеленського про Шольца.

Він також згадав Маріуполь, де на зруйнованому металургійному заводі в облозі досі ховаються мирні жителі.

"(Росіяни - УНІАН) не вірять, що їх можна притягнути до відповідальності за військові злочини, тому що вони володіють силою ядерної держави... Триває 72-й день повномасштабної війни, і ми поки не бачимо її кінця і не відчуваємо жодної готовності російської сторони до її припинення", - зазначив президент України.

Візит Штайнмаєра і Шольца в Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше, у квітні, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, перебуваючи у Варшаві, повідомив, що керівництво в Києві відхилило його візит в Україну. За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити в Києві через його тісні зв'язки з Росією. При цьому сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав залучити політичне керівництво РФ до трибуналу.

Тоді канцлер Олаф Шольц висловив роздратування з приводу відмови у приїзді Штайнмаєра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульовано і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

В інтерв'ю німецькому громадському мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

5 травня президент України Володимир Зеленський і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провели телефонну розмову. Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що "Німеччина залишається потужним союзником України", а Bild написало, що Зеленський запросив федерального президента Німеччини та уряд відвідати Україну. "Сторони домовилися залишити минуле позаду і зосередитися на майбутній співпраці", - сказав виданню прес-секретар президента України.

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