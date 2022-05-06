Використання військ і техніки, яке демонструє Росія, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом.

Росія не досягла в Україні поставлених цілей, проте демонструє готовність і надалі руйнувати сусідню країну, тож сподіватися на швидке завершення війни не варто.

Таку думку висловів канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з чеським колегою Петром Фіалою після переговорів у Берліні, передає "Укрінформ".

"Використання військ і техніки, яке демонструє Росія, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, аби ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб РФ вивела свої війська. І щоб між Україною та росією було досягнуто рішення шляхом переговорів", - заявив Шольц.

Він нагадав, що Київ попросив деякі держави стати гарантами майбутнього миру та додав, що "це також питання, про яке ми вже дуже конкретно говоримо з Україною".

Глава уряду ФРН підкреслив, що жодна з цілей вторгнення, які намічала Росія, не була досягнута. На його думку, РФ мала намір підкорити всю Україну за дуже короткий час. Тому великим досягненням армії та народу України є те, що вони зупинили наступ, Росія мусила перегрупувати свої війська і тепер зосереджена на боях на сході України.

Своєю чергою Петр Фіала сказав, що його велике бажання, аби Чеська Республіка під час головування в Раді ЄС у другому півріччі цього року могла провести саміт з повоєнного оновлення України, коли жахлива війна закінчиться.

"Звісно, ​​щоб це бажання здійснилося, потрібно… щоб війна і бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально", - визнав політик.

На його переконання, ЄС має зберегти жорстку, чітку та єдину позицію щодо підтримки України та ізоляції Росії. Адже це єдиний спосіб зупинити російську агресію.

Слід зауважити, що німецькі політики неодноразово твердили, що тільки Україна сама має вирішувати, як їй вести переговори з Росією, і який мир її влаштує.

Раніше Шольц заявив, що Європейський союз погодиться скасувати санкції щодо з Росії лише після консультацій з Україною. Обмеження не знімуть, поки Москва не домовиться з Києвом на умовах, які влаштовуватимуть Україну.

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