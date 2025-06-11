Глава держави категорично проти зниження мобілізаційного віку в Україні, каже Михайло Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський не погодиться на зниження мобілізаційного віку і примусову відправку молоді на фронт в обмін на запровадження нових західних санкцій проти Російської Федерації. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав у коментарі РБК-Україна.

"Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, тобто зменшення суттєвого термінів мобілізації до 18 років. Це точно президент не буде реалізовувати", - повідомив Подоляк.

Водночас, він вважає дивним пояснення від європейців чи американців про те, що санкції введуть у тому разі, якщо в Україні будуть мобілізувати з 18 років.

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"А як це пов'язано? Це точно ніяк не пов'язане. Скоріше про мілітарність треба говорити. Якщо ракети використовуються, і технологічність суттєво підвищилась, і ви автоматично знищуєте великі обсяги живої сили і техніки ворога, - до чого тут говорити про мобілізацію? Ти ж не будеш воювати з такою країною як Росія тільки через мобілізаційні інструменти і через окоп. Треба, все ж таки, перемагати асиметрично, креативно, що Україна і доводить. І взагалі, до чого тут санкції?" - задається риторичним питанням Подоляк.

При цьому, радник керівника ОП звертає увагу на санкційне питання з іншого кута зору. Зокрема, санкції можуть суттєво зменшувати надходження грошей, і росіяни не зможуть мобілізовувати у достатньому обсязі своїх людей, і не буде за що купувати "гарматне м'ясо".

"Така ж логіка має бути. Тоді буде менше на полі бою російських мобілізованих. Я думаю, що Європа намагається якось пояснити неготовність відмовитись від певної тіньової дохідності, у даному випадку - від бізнес-проєктів з РФ", - відзначив Подоляк.

Захід вимагає жорсткішої мобілізації

Як повідомляв УНІАН, напередодні Володимир Зеленський розповів, що деякі західні союзники України не поспішають запроваджувати нові санкції проти РФ, аргументуючи це тим, що Київ не проводить мобілізацію серед молоді.

Сам президент висловив переконання, що що мобілізація з 18 років є непотрібною. Він акцентував, що головне - зброя і технології, а не кількість людей. При цьому президент послався на успіх операції "Павутина", як приклад успішної технологічної операції, де було задіяно мінімум людей.

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