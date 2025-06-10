Водночас президент вважає, що не слід мобілізовувати 18-річних українців.

Деякі західні союзники України не поспішають запроваджувати нові санкції проти РФ, аргументуючи це тим, що Київ не проводить мобілізацію серед молоді. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online.

"Щодо санкцій, то західні партнери перераховують причини, чому вони не прийняли рішення, тому що Україна не мобілізувала осіб віком від 18 років", - наголосив глава держави.

Своєю чергою Зеленський вважає, що не варто мобілізувати чоловіків з 18 років, як думають лідери інших країн, адже нещодавня спецоперація "Павутина" показала, що головне - не кількість людей, а зброя й технологія.

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"А також гроші та тиск. А санкції були б спрямовані саме на ті гроші, якими росіяни фінансують війну", - зауважив президент.

Водночас глава держави нагадав, аби послати сигнал партнерам, Україна дала можливість служити 18-24 річним за контрактом.

"Це ми їм зараз і дали, відповідно до нашого законодавства. Тільки тим часом тисячі людей воюють на фронті без відповідної зброї", - додав Зеленський.

За його словами, мобілізація є проблемою в будь-якій війні, тому Україна не є винятком.

"Люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, а росіяни - 40-50 тисяч, бо їхні втрати більші. У нас мобілізація можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Саме ми його зупинили. Ви маєте рацію: зараз важкий період. Ми не мобілізували 18-24-річних, а запропонували їм однорічний контракт", - сказав президент.

Санкції проти РФ - останні новини

Раніше видання Politico писало, що закон про пекельні санкції США проти РФ, ймовірно, істотно пом'якшать. Проте цей законопроєкт має очевидну і досить міцну двопартійну підтримку в США, що говорить про бажання американського політичного істеблішменту покарати Росію.

"Конгрес, можливо, тисне на виконавчу гілку влади, щоб вона діяла. У Сенаті існує відчуття, що потрібно або варто запровадити більше санкцій проти Росії", - прокоментував партнер юридичної фірми Gibson Dunn Адам Сміт.

Своєю чергою у матеріалі Bloomberg йшлося про те, що терпіння Трампа до Путіна гальмує санкції проти Росії. Зокрема президент США заявляв, що ще не розглядав законопроєкт і прийме рішення "у потрібний час".

Як кажуть джерела Bloomberg, Трамп стримується від радикальних кроків через провал дипломатичних ініціатив і побоювання, що жорсткі санкції лише підштовхнуть російського диктатора Путіна до ескалації.

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