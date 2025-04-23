Верховна Рада України не повертатиметься до питання зниження мобілізаційного віку. Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі Громадського радіо.
Він нагадав, що український парламент раніше ухвалив рішення про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. За його словами, на сьогодні є спеціальні програми, які на добровільних засадах набирають людей, які з 18 до 24 років хочуть піти на службу до Збройних сил України.
"Я не думаю, що парламент буде якимось чином ще "гратися" з призовним віком", - наголосив Стефанчук.
Голова ВР зазначив, що безперечно необхідно думати і про державність, але і про майбутнє нашої країни, бо це стосується людей до 18 років, які відбудовуватимуть Україну.
"Що ці люди, той "золотий фонд" України, яким зараз від 0 до 18, будуть відбудовувати Україну. Особливо ті, які тут, які щодня бачать, що таке "прильоти", щодня прокидаються і знають ціну своєму життю і майбутньому нашої держави", - підкреслив Стефанчук.
Він сказав, що Збройні сили України воюють заради цих молодих людей, заради того, щоб вони мали майбутнє.
"Я думаю, що парламент не буде повертатися до цього питання - щодо зниження віку мобілізації", - додав Стефанчук.
Зниження мобілізаційного віку в Україні
Як повідомляв УНІАН, жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в парламенті наразі немає. Деякі партнери України, зокрема США, піднімали питання зниження мобілізаційного віку в Україні.
Доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун наголосив, що українці, яким зараз по 18-25 років, народились у 2001 році, коли у країні якраз був найнижчий рівень народжуваності. Якщо багато з них загине, то у наступних поколіннях народиться ще менше людей.