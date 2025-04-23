Голова Верховної Ради наголосив, що треба думати про тих, хто відбудовуватиме Україну.

Верховна Рада України не повертатиметься до питання зниження мобілізаційного віку. Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі Громадського радіо.

Він нагадав, що український парламент раніше ухвалив рішення про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. За його словами, на сьогодні є спеціальні програми, які на добровільних засадах набирають людей, які з 18 до 24 років хочуть піти на службу до Збройних сил України.

"Я не думаю, що парламент буде якимось чином ще "гратися" з призовним віком", - наголосив Стефанчук.

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Голова ВР зазначив, що безперечно необхідно думати і про державність, але і про майбутнє нашої країни, бо це стосується людей до 18 років, які відбудовуватимуть Україну.

"Що ці люди, той "золотий фонд" України, яким зараз від 0 до 18, будуть відбудовувати Україну. Особливо ті, які тут, які щодня бачать, що таке "прильоти", щодня прокидаються і знають ціну своєму життю і майбутньому нашої держави", - підкреслив Стефанчук.

Він сказав, що Збройні сили України воюють заради цих молодих людей, заради того, щоб вони мали майбутнє.

"Я думаю, що парламент не буде повертатися до цього питання - щодо зниження віку мобілізації", - додав Стефанчук.

Зниження мобілізаційного віку в Україні

Як повідомляв УНІАН, жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в парламенті наразі немає. Деякі партнери України, зокрема США, піднімали питання зниження мобілізаційного віку в Україні.

Доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун наголосив, що українці, яким зараз по 18-25 років, народились у 2001 році, коли у країні якраз був найнижчий рівень народжуваності. Якщо багато з них загине, то у наступних поколіннях народиться ще менше людей.

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