Йдеться про одноразову винагороду в розмірі 70 тис. грн.

Верховна Рада України ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет міністрів України внести до парламенту законопроект про ротацію та схвалити постанову про виплату 70 тис. грн для тих, хто на передовій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зауваживши, що за це рішення проголосував 321 народний депутат. "Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує уряд: схвалити постанову про 70 тис. для тих хто, на передовій (які виконують бойові завдання); в найближчий час внести законопроект про ротацію", - написав він.

У Постанові щодо окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби в умовах дії воєнного стану (№11163) зазначається, що ВР постановляє Кабміну розробити та внести на розгляд парламенту законопроекти щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації.

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Крім того, уряд має розробити та ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану, зокрема щодо одноразової винагороди в розмірі 70 тис. грн військовослужбовцям під час дії воєнного стану, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Росією території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Закон про мобілізацію: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада ухвалила законопроект про мобілізацію. Перед цим нардепи вилучили з документу норми про демобілізацію, що передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час воєнного стану.

Тепер в цьому законі немає жодного визначеного терміну для демобілізації військових, які захищають країну з перших днів повномасштабної війни.

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