Рішення підтримали 283 народних депутата.

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про мобілізацію №10449. Рішення підтримали 283 народних депутата. Про це повідомив замголови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.

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