Військовий зауважив, що виснаженому війську треба дати змогу відпочити.

Доброволець Дмитро Курилович із позивним "Дронго" заявив, що доцільніше було б запровадити демобілізацію для військових, а не просто ротацію.

Як заявив "Дронго" в інтерв'ю проекту "Станція Краматорськ", демобілізація була б дієвішою, ніж ротація в сучасних умовах. На його думку, ротація не дозволить виснаженим воїнам сповна відновити сили.

"Я б дав би людині рік-два відпочити після війни, щоб вона вільно могла покинути територію України, відпочити, приїхати і далі виконувати свій обов’язок, бо виїхати на ротацію... Ти приїздиш сюди, начебто три місяці ротація, поки здасиш повністю майно, пройде тиждень-два, а то і більше, залежно від людини. Тобто, якщо це командир роти, на ньому стільки майна, що він буде місяць його здавати, а ще багато ж інших речей", - сказав військовий.

Воїн зазначив, що під час ротація можна взяти 15 діб відпустки, але в цей час можуть викликати на службу. Тобто, у військових на ротації просто змінюються обов'язки. Згодом розпочнеться бойове злагодження і готування до виїзду в зону бойових дій.

"За три місяці, якщо ти звичайний солдат, можеш відпочити у відпустці 10–15 днів. Якщо, наприклад, від лейтенанта, то у тебе не буде відпустки, тебе у відпустці смикатимуть увесь час", - зазначив воїн.

Курилович також позитивно оцінив ідею мобілізації блогерів та відомих людей. За його словами, воювати повинні всі: як працівник із заводу, так і публічна людина.

Мобілізація в Україні

На початку 2024 року парламент підтримав у першому читанні урядовий проект закону, в якому передбачалося, зокрема, посилення заходів для уникнення ухилення від мобілізаційних заходів. У документ подали понад 4 тисячі правок.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв говорив, що комітет з правками може впоратися за два тижні. За його словами, деякі з правок "абсолютно популістичні".

На початку березня 21-річний український воїн, власник двох орденів "За мужність" Роман з позивним "Цитрус" говорив, що інколи "хотілося б усіх силою мобілізувати, але потім попускає".

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