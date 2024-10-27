При цьому сама Санду сказала, що за ним стоїть проросійський експрезидент країни Ігор Додон, який каже, що "наші вже поруч".

Кандидат у президенти Молдови від Партії соціалістів Олександр Стояногло має намір створити "конструктивні відносини" з українською владою, якщо переможе.

Під час дебатів чинна президентка Мая Санду заявила, що в Україні "знають, що Стояногло людина Москви", повідомляє Newsmaker. Вона уточнила, що за кандидатом від Соцпартії стоїть проросійський експрезидент країни Ігор Додон, який каже, що "наші вже поруч". Стояногло відповів на це, що розвиватиме "хороші відносини з усіма партнерами".

"Ми підтримуємо Україну у війні, надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші стосунки в період мого президентства тільки зміцніють. Зараз є тільки мілітаристські висловлювання", - парирував кандидат у президенти.

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Вибори президента в Молдові

20 жовтня в Молдові відбувся перший тур президентських виборів. Більшість виборців проголосували за Санду - 42,45%, а Стояногло отримав 25,98% голосів. Другий тур виборів відбудеться 3 листопада.

Одночасно з президентськими виборами в Молдові голосували за вступ країни до Євросоюзу (у перспективі), але перевага прихильників євроінтеграції над її супротивниками становила менше ніж 1%. Так, за даними підрахунку ЦВК 100% бюлетенів, за внесення євроінтеграції Молдови проголосували 50,46% виборців, проти - 49,54%.

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