Перевага прихильників євроінтеграції над її противниками склала менше 1%.

Громадяни Молдови проголосували за вступ країни до Європейського Союзу. Втім, перевага прихильників євроінтеграції над її противниками склала менше 1%. Так, за даними підрахунку ЦВК 100% бюлетенів, за внесення у Конституцію положення про євроінтеграцію Молдови проголосували 50,46% виборців, проти - 49,54%.

Політичний аналітик Руслан Рохов у коментарі РБК-Україна назвав причини таких результатів волевиявлення. За його словами, перша полягає в тому, що у Молдові була велика кількість противників євроінтеграції - це базовий проросійський електорат.

"Активно Російська Федерація працювала на тому, щоб розширити свою базу фактично шляхом залякування молдаван. Вони прив'язували майбутній дрейф в ЄС до того, що буде потім НАТО, потім будуть військові бази. А це ескалує ситуацію та спровокує втягування Молдови у війну", - пояснює аналітик.

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Крім того, за його словами, на результати референдуму вплинули електоральні "сітки" молдавського проросійського бізнесмена-втікача Ілана Шора. Вони складаються з близько 130 тисяч громадян, які мали проголосувати проти президента Маї Санду на виборах. На думку Рохова, це також вплинуло на кількість виборців, що проголосували проти вступу Молдови до Євросоюзу.

Додамо, що ЦВК Молдови вже підрахував всі 100% бюлетенів і за результатами голосування у першому турі виборів президента країни. Так, чинна глава держави Майя Санду отримала 42,45% голосів виборців, її суперник,проросійський кандидат Александр Стояногло - 25,98 %. Другий тур запланований на 3 листопада.

Вибори і референдум у Молдові

Нещодавно агентство Reuters повідомило, що Росія вербує людей для участі в протестах у Молдові. За інформацією ЗМІ, навчанням протестувальників займаються особи, які пов'язані з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Влада країни заявила, що з червня людей регулярно відправляють групами по 20 осіб на навчання в РФ. У них уже взяли участь близько 300 осіб.

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