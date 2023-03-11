Пропозицію підтримали 25 тис. 792 людини.

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про перейменування Росії на Московію. Документ набрав понад 25 тисяч підписів.

На думку автора петиції, "історичною назвою Росії є Московія", тому необхідно замінити низку термінів, в тому числі "російський" на "московський", а "Російська Федерація" – на "Московська Федерація".

"Ця назва вживалася в європейських і в деяких азіатських мовах. На багатьох історичних картах XVI-XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства у Всеросійську імперію, також фігурує ця назва", – вказано в петиції.

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При цьому вказується, що "Росія існує тільки 301 рік" – з 22 жовтня 1721 року, коли московський цар Петро I проголосив Московське царство "Російською імперією".

Своєю чергою президент України зазначив, що "порушене в петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки". У зв'язку з цим Зеленський звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, щоб опрацювати питання разом з науковцями.

Перейменування Росії в Московію - що відомо

Ідея перейменування Російської Федерації на Московію в Україні не нова. Ще в 2019 році радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв виступив з такою пропозицією. Також він запропонував називати російську мову російською.

Пізніше журналіст Айдер Муждабаєв зазначив, що перейменування Росії на Московію має під собою історичні підстави.

30 Листопада 2022 року посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна може офіційно називати Росію Московією.

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