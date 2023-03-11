Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про перейменування Росії на Московію. Документ набрав понад 25 тисяч підписів.
На думку автора петиції, "історичною назвою Росії є Московія", тому необхідно замінити низку термінів, в тому числі "російський" на "московський", а "Російська Федерація" – на "Московська Федерація".
"Ця назва вживалася в європейських і в деяких азіатських мовах. На багатьох історичних картах XVI-XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства у Всеросійську імперію, також фігурує ця назва", – вказано в петиції.
При цьому вказується, що "Росія існує тільки 301 рік" – з 22 жовтня 1721 року, коли московський цар Петро I проголосив Московське царство "Російською імперією".
Своєю чергою президент України зазначив, що "порушене в петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки". У зв'язку з цим Зеленський звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, щоб опрацювати питання разом з науковцями.
Перейменування Росії в Московію - що відомо
Ідея перейменування Російської Федерації на Московію в Україні не нова. Ще в 2019 році радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв виступив з такою пропозицією. Також він запропонував називати російську мову російською.
Пізніше журналіст Айдер Муждабаєв зазначив, що перейменування Росії на Московію має під собою історичні підстави.
30 Листопада 2022 року посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна може офіційно називати Росію Московією.