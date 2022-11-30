За його словами, свою чинну назву країна-окупант "все одно вкрала".

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна може офіційно називати Росію Московією.

"Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче, так і називає. То що нам - Кабміну, Верховній Раді - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена", - написав Кислиця у Twitter.

Дипломат також зробив голосування, аби дізнатися думку людей щодо цієї пропозиції.

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Довідка УНІАН. Від ХVІ століття у картах згадують Московію – історичну назву РФ. Росія - греко-візантійська назва Русі, яку запозичила країна-окупант.

Інші заяви Кислиці

Український дипломат Кислиця часто виступає з різкими та тролінговими заявами щодо Росії. Нещодавно постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав присутність росіян у Радбезі глузуванням над мирними зусиллями організації.

Згодом він іронічно прокоментував результат Росії під час голосування резолюції у Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження незаконних "референдумів".

"О, Боже! Я не можу бачити! Скільки, ви кажете, проголосувало за Росію? 4? Оце так!", - написав Кислиця, додавши світлину, на якій він позує із біноклем.

А кілька днів тому Кислиця одним жестом показав ставлення до виступу постпреда Росії в ООН.

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