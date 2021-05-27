Європейські авіаперевізники відмовилися літати над Білоруссю після перехоплення Ryanair.

Російська сторона не дозволила ввійти у повітряний простір літаку авіакомпанії Austrian Airlines, яка напередодні відмовилась від рейсів через Білорусь.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на коментар австрійського перевізника.

Уточнюється, що влада РФ не схвалила новий маршрут авіакомпанії, через що рейс "Відень-Москва" скасовано.

Austrian разом з багатьма іншими європейськими компаніями вирішила не літати над Білоруссю у зв’язку з ситуацією з перехоплення літака Ryanair і затриманням співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича 23 травня.

Читайте такожWP: Лукашенко не перемагає, він у відчаїКрім того, рейс Париж-Москва скасувала французька авіакомпанія Air France в обхід Білорусі. Російський Интерфакс пише, що формально авіасполучення між Францією та Росією не відновили через пандемію, рейси виконуються, але мають статус вантажопасажирських, тобто «вивізних». Кожен такий рейс повинен узгоджуватися з російською владою.

Одна з пасажирок скасованого рейсу передала «Новій газеті» відео оголошення екіпажу літака. «Немає дозволу ввійти у повітряний простір Російської Федерації досі», – звернувся пілот до пасажирів.

В офісі Air France журналістам підтвердили, що рейс довелось скасувати з «технічних причин», пов’язаних з обходом повітряного простору Білорусі, що вимагало нового дозволу на захід у повітряний простір Росії від російської влади.

Airfrance отменила рейс Париж-Москва из-за отсутствия разрешения на заход в пространство России. Это связано с решением компании облетать Беларусь



Видео: очевидец, для «Новой»https://t.co/XSCt0yqZ0Fpic.twitter.com/uZLrOw9x2W — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 26, 2021

Низка європейських компаній після затримання в аеропорту «Мінськ» опозиціонера Романа Протасевича заявили, що відмовляються літати над Білоруссю, після рекомендацій EASA уникати польотів за таким маршрутом.

Своєю чергою, білоруська компанія "Бєлавіа" скасувала з 27 по 30 жовтня рейси вже до 8 країн світу – Варшава, Мілан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлін, Мюнхен, Ганновер, Відень, Брюссель, Барселона і Калінінград.

23 травня Олександр Лукашенко заради затримання Протасевича підняв у небо винищувач МіГ-29 і змусив пасажирський літак Ryanair здійснити екстрену посадку. Цьому передувало повідомлення білоруських диспетчерів про начебто виявлену в салоні «бомбу», однак ЗМІ цю інформацію спростовують.

Роману Протасевичу загрожує на Батьківщині смертна кара. Разом з ним 23 травня затримали й росіянку Софію Сапегу. Наразі вона під двомісячною вартою у СІЗО КДБ.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська