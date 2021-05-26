Рейс Мінськ-Барселона розгорнули в повітрі над Брестською областю.

Пасажирський рейс EW-400PO Мінськ-Барселона авіакомпанії "Бєлавіа" не зміг покинути Білорусь: Польща не пустила його у свій повітряний простір.

Про це пише "Радые Свабода".

Літак вилетів з Мінська о 13:29 і мав прибути в Барселону о 16:15, проте розвернувся над Брестською областю і почав кружляти в повітрі.

За інформацією польського регулятора повітряних повідомлень, рейс не допустили в повітряний простір Польщі. Причина в тому, що його маршрут також проходить через Францію, а вона заборонила "Белавіа" літати над своєю територією.

Літак був вимушений повертатися до Мінська.

Заборона польотів над Білоруссю і рейсів "Бєлавіа" над іншими країнами

24-26 травня авіакомпанії почали відмовлятися від польотів у повітряному просторі Білорусі через подію з літаком Ryanair Афіни-Вільнюс 23 травня.

Борт екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування. Однак в результаті влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі.

Подія викликала реакцію світової спільности, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.

У Європейському союзі через інцидент викликали посла Білорусі та обіцяли наслідки. EASA рекомендувало авіакомпаніям уникати польотів через повітряний простір Білорусі.

Зокрема, таку заборону ввели для своїх авіакомпаній Великобританія і Франція. Французька влада також призупинили ліцензію на польоти "Бєлавіа". У відповідь Білоруська авіакомпанія оголосила про скасування рейсів в Лондон і Париж до 30 жовтня 2021 року.

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю від опівночі 26 травня.

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Автор: Катерина Комолова