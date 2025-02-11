Марко Рубіо наголосив, що Дональд Трамп збирається прокладати широкий шлях для закінчення війни.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що головним питанням на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого, стане війна Росії проти України. Про це він сказав в інтерв'ю радіо SiriusXM Patriot.

"Президент Трамп чітко заявив, що війна в Україні має закінчитися. Він збирається почати прокладати широкий шлях вперед, і він хоче, щоб ця війна закінчилася", - наголосив Рубіо.

За його словами, закінчення війни є в інтересах всіх, тому "ми будемо обговорювати це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами".

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Мюнхенська безпекова конфереція - що відомо

Раніше повідомлялось, що делегацію України на Мюнхенській конференції очолить президент Володимир Зеленський. За словами голови ОП Андрія Єрмака, українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди щодо того, як можна досягти довготривалого миру.

Також Reuters повідомляв, що під час Мюнхенської конференції з безпеки американські чиновники, включаючи спецпредставник США з питань України та Росії Кіта Келлога, обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими партнерами.

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