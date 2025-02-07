На зустрічі українська делегація представить свою позицію щодо припинення війни.

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки, на якій також очікується участь віце-президента США Джей Ді Венса та спецпредставника з питань України та РФ Кіта Келлога.

Про це Associated Press повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди стосовно того, як можна досягти довготривалого миру.

На зустрічі в Мюнхені, як заявив Єрмак, Україна сподівається обговорити гарантії безпеки, які можна запровадити, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії.

Відео дня

Крім того, він зазначив, що дати зустрічі Зеленського і президента США Дональда Трампа поки немає, але він повторив, що це має відбутися якнайшвидше, додавши, що "ми над цим працюємо".

Єрмак підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки приблизно наприкінці лютого.

Мюнхенська конференція з безпеки

Захід пройде з 14 по 16 лютого, там обговорюватимуть питання національної безпеки. Зокрема, лідери з усього світу торкнуться і питання повномасштабної війни, розпочатої Росією в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: