Рубіо надіслав листа до Конгресу, в якому повідомив, що він делегував повноваження щодо управління агентством Пітеру Марокко.

Президент США Дональд Трамп призначив держсекретаря Марко Рубіо керувати Агентством США з міжнародного розвитку USAID після того, як Ілон Маск пообіцяв закрити його, пише The Times.

Підтверджуючи своє призначення виконуючим обов’язки директора, Марко Рубіо звинуватив фахівців USAID у тому, що вони не відповіли на запитання нової адміністрації Трампа щодо їх фінансування та пріоритетів.

"Такий рівень непокори унеможливлює проведення серйозної перевірки", — сказав він журналістам під час візиту до Сальвадору. "Це припиниться, і це закінчиться".

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Рубіо сказав, що є "багато функцій USAID, які збираються продовжувати", але це "має бути узгоджено з американською зовнішньою політикою".

"USAID має історію свого роду ігнорування цього та вирішування, що вони якимось чином є глобальною благодійною організацією, окремою від національних інтересів", – сказав він.

Охоронцям було наказано не допускати співробітників до головного офісу USAID після його закриття. Рубіо надіслав листа до Конгресу, в якому повідомив, що він делегував повноваження щодо управління агентством Пітеру Марокко, який підготував попередні директиви щодо заморожування іноземної допомоги. Він проведе огляд і "потенційну реорганізацію".

Веб-сайт USAID недоступний після того, як у неділю Маск, який очолює ініціативу президента Трампа щодо скорочення витрат, заявив, що закриє відділ, який управляє понад 72 мільярдами доларів у всьому світі.

Трамп уточнив, що Маск "не може робити і не буде робити" нічого без "нашого схвалення", але додав, що вважає, що агентство було захоплене "радикалами".

"Мені подобається ця концепція, але вони виявилися радикальними лівими божевільними", — сказав Трамп журналістам у Білому домі в понеділок.

Маск публікує численні приклади іноземної допомоги, яку він вважає абсурдною, кажучи, що менше 10% її витрат йде людям, які її потребують. Він заявив у понеділок, що він говорив з Трампом про агентство допомоги та розвитку, і "він погодився, що ми повинні його закрити".

Допомога від USAID

USAID є найбільшим у світі донором із понад 10 000 співробітників, який надав 42 відсотки всієї гуманітарної допомоги, яку ООН відслідковувала минулого року. У 2023 році USAID виділив 72 мільярди доларів допомоги, зокрема на охорону здоров’я жінок у зонах конфлікту, доступ до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичну безпеку та боротьбу з корупцією.

Польові лікарні в тайських таборах для біженців, розмінування в зонах бойових дій і ліки для лікування мільйонів людей, які страждають від таких захворювань, як ВІЛ, є одними з програм, яким загрожує закриття.

Після України, яка отримала $16 млрд, Ефіопія отримала найбільшу допомогу в $1,7 млрд у 2023 фінансовому році. Більше 1 мільярда доларів було виділено USAID в Йорданії, Афганістані та Сомалі. Конго, Сирія, Нігерія, Ємен і Південний Судан отримали від 740 до 936 мільйонів доларів допомоги.

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