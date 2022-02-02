Відповідна заява буде розглянута на найближчому засіданні фракції.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних просить тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинуватість.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Народний депутат Сергій Кузьміних направив голові партії "Слуга народу" Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року. В ньому народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку", - зазначила речниця.

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Вона додала, що заява Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. "Про результати буде повідомлено офіційно", - запевнила Палійчук.

"Що стосується партійної приналежності Сергія Кузьміних, то хочемо нагадати, що він є позапартійний і не вступав у партію "Слуга народу", - зауважила вона.

Скандал з Кузьміних: що відомо

28 січня правоохоронці затримали депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабаря у 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що хоче бачити неупереджене розслідування справи Кузьміних правоохоронними органами та розгляд її в суді. Стефанчук наголосив на неможливості впливу на правоохоронні органи і на суд.

31 січня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру у використанні своїх службових повноважень і впливу народному депутату Сергію Кузьміних.

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