Обшуки також провели в одного з радників заступника голови ОП.

НАБУ проводить обшук у заступників двох міністрів - глав Мінагрополітики та Мінекономіки, а також радника заступника голови ОП.

Обшуки стосуються розслідування зловживань, пов'язаних з розподілом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на свої джерела.

За даними журналістів, обшуки проводяться у першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана і радника заступника керівника офісу президента Олени Симоненко.

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Соообщается також, що обшуки проводилися в середу і четвер.

Підозра в державній зраді: звинувачують депутата ОПЗЖ

Народному депутату України від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. При цьому прізвище нардепа не називається, але з розміщеного фото, де заблищало обличчя, видно, що це Кузьмін.

"Виконуючим обов'язки генерального прокурора підписано повідомлення про підозру народному депутату України в державній зраді (ч.1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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