Прихильниця Радянського Союзу у 2015 році набула громадянства України.

В Івано-Франківську за популяризацію ідеї відродження СРСР до 5 років ув’язнення засуджено уродженку Росії.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

В повідомленні сказано, що прихильниця Радянського Союзу з 2015 року набула громадянства України та проживала в Івано-Франківську.

У суді доведено, що обвинувачена упродовж 2019-2022 років у забороненій соціальній мережі "ВКонтакте" систематично поширювала, а також публічно використовувала матеріали із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму. Вона популяризувала ідеї відродження та відновлення СРСР та виправдовувала злочинний режим, звеличувала Леніна та Сталіна.

Суд визнав жінку винною у пропаганді та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1, 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України).

"Вироком суду їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі", - повідомили у прокуратурі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині нейтралізували мережу інтернет-агентів РФ та затримали спільницю окупантів.

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