Народний обранець сказав, що мова може йти наразі про заміну "кількох" міністрів.

Триває війна в Україні. І найближчим часом в уряді України можливі "точкові" зміни, але заміна міністра оборони Рустема Умєрова не обговорюється, заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода". "До окремих міністрів з приводу їх діяльності точно є питання… І я не виключаю, що найближчим часом декілька міністрів можуть постати перед питанням щодо необхідності їх звільнення", - зазначив Веніславський.

За його уточненням, мова може йти наразі про заміну "кількох" міністрів, які мають "промахи" у сферах, на роботі яких акцентує увагу, зокрема, і парламент. На запитання щодо конкретно міністра оборони України відповів: "На даний момент не обговорюються підстави для зміни міністра".

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Як повідомляв УНІАН, Федір Веніславський також пояснив, що в Кабінеті міністрів України можуть бути під час дії воєнного стану лише "точкові" зміни, але розпустити весь уряд, згідно з законодавством, неможливо. За його словами, відставка прем’єр-міністра також неможлива, оскільки його звільнення є наслідком відставки всього складу уряду.

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