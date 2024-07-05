Президент ще на початку війни не випадково говорив про можливі "точкові зміни" в уряді, зазначив народний обранець.

Повний склад уряду України, згідно із законодавством, не може бути припинений та змінений під час дії воєнного стану.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода", коментуючи можливі ротації в уряді, зокрема, і відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Є закон про правовий режим воєнного стану, стаття 10 якого чітко забороняє припинення повноважень, в тому числі Кабінету міністрів України під час правового режиму воєнного стану. Я на цей час не бачу юридичних можливостей для припинення повноважень Кабінету міністрів України. А припинення повноважень прем’єра є автоматично наслідком припинення повноважень всього складу Кабінету міністрів", - заявив він.

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Веніславський зауважив, що не випадково президент Володимир Зеленський ще на початку війни говорив про можливі "точкові зміни". Відставка того чи іншого міністра за поданням прем’єр-міністра може бути розглянута.

"Тому що, коли у Кабінеті міністрів хтось пише заяву про відставку, ми таку заяву розглядаємо. І якщо прем’єр-міністр вносить подання - ми його розглядаємо. Але повний склад Кабінету міністрів України за законом змінений, припинений бути не може", - пояснив нардеп.

Останніми днями в мережах обговорюється інформація про можливе звільнення голови уряду Дениса Шмигаля.

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3 липня "Українська правда", з посиланням на співрозмовників з оточення президента Володимира Зеленського, поширила інформацію, що глава держави "втомився" від прем'єр-міністра і, ймовірно, планує звільнити його.

Джерела кажуть, що потенційним кандидатом на зміну Шмигалю є міністерка економіки Юлія Свириденко, яка обіймає посаду першої віце-прем'єрки. Також ніби розглядається кандидатура колишнього міністра розвитку громад (Мінрегіону) Олексія Чернишова, який зараз керує "Нафтогазом".

Загалом Шмигаль керує українським урядом вже понад 4 роки і є рекордсменом за цим показником серед усіх українських прем'єрів від початку незалежності.

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