Ситуація щодо Серебрянського лісу потребує подальшої тиші, зазначив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Сили оборони України здійснюють свої контратакувальні дії та займають ворожі вогневі позиції.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. Він не захотів коментувати ситуацію щодо успіхів Сил оборони в Серебрянському лісі. За його словами, ситуація постійно змінюється. "І в цілях безпеки під час проведення операції можу сказати тільки те, що поки що ця інформація потребує подальшої тиші. Загалом, пізніше буде детально озвучена ця інформація", - сказав Волошин.

За його словами, не лише ворог намагається штурмувати українські позиції. "Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії і займаємо їх вогневі позиції та вибиваємо з рубежів. Тому тактична ситуація досить динамічна", - зазначив він.

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За його словами, Сили оборони проводять на певних ділянках фронту успішні дії і ворогу доводиться оборонятися. Волошин повідомив, що Збройні сили України зараз не відчувають снарядного голоду. При цьому додав, що все пізнається в порівнянні. "На тлі використання ворогом великої кількості боєприпасів, вони нас переважали раніше кількісно, але наші ЗСУ переважають якісно - ми витрачаємо з розумом кожен снаряд - у ціль", – зазначив він.

Волошин розповів, що в східній операційній зоні 16 червня знищено понад 960 окупантів, два танки і 17 бронемашин, 10 гармат і мінометів, а також понад 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Крім того, українські воїни знищили 42 укриття та 8 складів з боєприпасами разом з окупантами.

Волошин розповів, що ворог дуже дошкуляє авіацією, яка скидає авіабомби. "Лише за травень ворожа авіація скинула понад 3200 КАБів по всій території України. А лише від початку червня - понад 1050 авіаційних снарядів ворожа армія закинула якраз по позиціях наших захисників та по мирних населених пунктах і містах", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 червня, на офіційній сторінці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України у Facebook повідомлялося, що в Серебрянському лісництві на Луганщині є просування Сил оборони.

Сказано, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" спільно з 1-ою бригадою оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві.

В "Азові" зазначили, що в результаті спільних дій, підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку.

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