Нардеп Кузьміних ігнорує виклики до правоохоронців / фото Олександр Синиця

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України закликали народного депутата Сергія Кузьміних припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися закону.

Відповідна  заява розміщена на сторінці САП у Facebook.

"З 31 січня 2022 року народний депутат в розумінні Кримінального процесуального кодексу України набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на зазначену особу ряд обов’язків, в тому числі і прибути до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою. Разом з тим, будучи заздалегідь належним чином повідомленим про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, народний обранець проігнорував три повістки про виклики на 29, 31 січня і на 1 лютого та до правоохоронних органів не з’явився", - наголошується у повідомленні.

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Також в САП повідомляють, що за неперевіреними даними Кузьміних зараз нібито перебуває в лікарні. Про це правоохоронців 31 січня сповістила людина, що представилась захисником нардепа, хоча про неприбуття він, як підозрюваний, має повідомляти особисто.

Крім цього, в САП наголошують, що не прибути на слідчі дії особа може лише, коли дійсно не в змозі це зробити, а самого факту перебування в лікарні недостатньо.

"Поважною причиною неприбуття особи на виклик серед іншого є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад", - йдеться в повідомленні.

Справа нардепа Кузьміних

Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці затримали депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабаря у 558 тисяч гривень.

За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних.

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