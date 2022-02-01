Він проігнорував вже три повістки на слідчі дії і нібито знаходиться у лікарні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України закликали народного депутата Сергія Кузьміних припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися закону.

Відповідна заява розміщена на сторінці САП у Facebook.

"З 31 січня 2022 року народний депутат в розумінні Кримінального процесуального кодексу України набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на зазначену особу ряд обов’язків, в тому числі і прибути до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою. Разом з тим, будучи заздалегідь належним чином повідомленим про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, народний обранець проігнорував три повістки про виклики на 29, 31 січня і на 1 лютого та до правоохоронних органів не з’явився", - наголошується у повідомленні.

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Також в САП повідомляють, що за неперевіреними даними Кузьміних зараз нібито перебуває в лікарні. Про це правоохоронців 31 січня сповістила людина, що представилась захисником нардепа, хоча про неприбуття він, як підозрюваний, має повідомляти особисто.

Крім цього, в САП наголошують, що не прибути на слідчі дії особа може лише, коли дійсно не в змозі це зробити, а самого факту перебування в лікарні недостатньо.

"Поважною причиною неприбуття особи на виклик серед іншого є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад", - йдеться в повідомленні.

Справа нардепа Кузьміних

Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці затримали депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабаря у 558 тисяч гривень.

За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних.

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