Голова Верховної Ради зазначив, що не зв’язувався і не спілкувався з депутатом після затримання.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив своє ставлення до затримання на хабарі депутата Сергія Кузьміних (фракція "Слуга народу").

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу Стефанчук сказав, що в нього ставлення до цієї ситуації є "вкрай негативним".

Він зазначив, що хоче бачити неупереджене розслідування цієї справи правоохоронними органами та розгляд її в суді. Стефанчук наголосив на неможливості впливу на правоохоронні органи і на суд.

На запитання, чи розмовляв він із Кузьміних після затримання того на хабарі, Стефанчук сказав: "Я не зв’язувався і не спілкувався".

При цьому наголосив, що всі народні депутати мають відповідати перед законом і бути рівними.

За словами Стефанчука, такий підхід має бути у всіх фракціях і групах парламенту.

У Раді немає касти недоторканих, додав голова парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці затримали депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабаря у 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

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