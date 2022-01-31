Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив своє ставлення до затримання на хабарі депутата Сергія Кузьміних (фракція "Слуга народу").
Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу Стефанчук сказав, що в нього ставлення до цієї ситуації є "вкрай негативним".
Він зазначив, що хоче бачити неупереджене розслідування цієї справи правоохоронними органами та розгляд її в суді. Стефанчук наголосив на неможливості впливу на правоохоронні органи і на суд.
На запитання, чи розмовляв він із Кузьміних після затримання того на хабарі, Стефанчук сказав: "Я не зв’язувався і не спілкувався".
При цьому наголосив, що всі народні депутати мають відповідати перед законом і бути рівними.
За словами Стефанчука, такий підхід має бути у всіх фракціях і групах парламенту.
У Раді немає касти недоторканих, додав голова парламенту.
Читайте такожУ "Слузі народу" відреагували на затримання нардепа Кузьміних за хабар у півмільйона
Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці затримали депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабаря у 558 тис. грн.
За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.