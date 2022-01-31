За даними слідства, депутат отримав хабар за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру у використанні своїх службових повноважень і впливу народному депутату Сергію Кузьміних.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Мова про правопорушення у сфері медицини... Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд", - написала вона.

Читайте такожУ "Слузі народу" відреагували на затримання нардепа Кузьміних за хабар у півмільйонаЯк повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці затримали депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабаря у 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що хоче бачити неупереджене розслідування справи Кузьміних правоохоронними органами та розгляд її в суді. Стефанчук наголосив на неможливості впливу на правоохоронні органи і на суд.

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