Тепер у парламенті залишиться 406 народних обранців.

Обраний до парламенту від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" народний депутат Ігор Абрамович написав заяву про складення повноважень.

"Сьогодні написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович", - зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у Telegram.

Він додав, що саме вихід Абрамовича із лав фракції "ОПЗЖ" у перший день повномасштабного вторгнення РФ заклав початок для її подальшого розвалу.

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"Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ", - додав Арахамія.

Як зазначив Арахамія, створена Абрамовичем депутатська група "Відновлення України" "послідовно підтримує всі важливі для майбутнього країни та відсічі агресора законодавчі рішення" й "у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість парламенту перед зовнішнім агресором".

Арахамія також закликав інших депутатів, обраних від "ОПЗЖ", скласти мандати.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, після складення Абрамовичем мандата у парламенті залишається 406 депутатів.

Припинення діяльності ОПЗЖ в Україні

13 січня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна. Указом президента України цих чотирьох членів забороненої партії "ОПЗЖ" позбавлено українського громадянства.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи позбавлення депутатських мандатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна, заявив, що усі депутати ОПЗЖ мають піти з Верховної Ради.

Крім того, наприкінці січня народні депутати Олег Волошин, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які входили до колишньої фракції "ОПЗЖ", написали заяви про складання мандатів.