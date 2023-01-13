13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. "Рада позбавила мандатів через втрату громадянства Віктора Медведчука - 320 голосів "за", Тараса Козака - 317 "за", Андрія Деркача - 314 "за", Ріната Кузьміна - 319 "за". Через власну заяву Андрія Аксьонова - 294 "за", - заявив він.
Що цьому передувало
Як повідомляв УНІАН, указом президента України Володимира Зеленського чотирьох депутатів забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", яких підозрюють у держзраді, позбавлено українського громадянства. Це Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач і Ренат Кузьмін.
11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що на найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох народних депутатів від заборонених в Україні партій.
Довідка УНІАН. 11 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на 215 захисників України, які перебували у російському полоні. Він підозрюється в держзраді за двома кримінальними провадженнями.
Також у вересні народному депутату України III—IX скликань Андрію Деркачу повідомили про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Через те що він переховувався від слідства, його було оголошено у розшук. В НАБУ повідомляли, що у 2019 році інформпростір заполонили повідомлення про нібито "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації "Бурісма". Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. НАБУ зазначало, що нардеп "підзаробив" на цьому 567 тис. дол.
5 жовтня народному депутату Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді.