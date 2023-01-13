Таке рішення прийняли депутати.

13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. "Рада позбавила мандатів через втрату громадянства Віктора Медведчука - 320 голосів "за", Тараса Козака - 317 "за", Андрія Деркача - 314 "за", Ріната Кузьміна - 319 "за". Через власну заяву Андрія Аксьонова - 294 "за", - заявив він.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, указом президента України Володимира Зеленського чотирьох депутатів забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", яких підозрюють у держзраді, позбавлено українського громадянства. Це Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач і Ренат Кузьмін.

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11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що на найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох народних депутатів від заборонених в Україні партій.

Довідка УНІАН. 11 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на 215 захисників України, які перебували у російському полоні. Він підозрюється в держзраді за двома кримінальними провадженнями.

Також у вересні народному депутату України III—IX скликань Андрію Деркачу повідомили про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Через те що він переховувався від слідства, його було оголошено у розшук. В НАБУ повідомляли, що у 2019 році інформпростір заполонили повідомлення про нібито "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації "Бурісма". Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. НАБУ зазначало, що нардеп "підзаробив" на цьому 567 тис. дол.

5 жовтня народному депутату Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді.

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