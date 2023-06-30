За даними слідства, за 50 тис. доларів обіцяв громадянину Німеччини "відмазати" його від екстрадиції.

Народного депутата підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Наразі у нього вдома тривають обшуки. За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про парламентаря від фракції "Євросолідарність" Сергія Алєксєєва.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України). "За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошима громадянина Німеччини на суму 50 тисяч доларів.

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Правоохоронцями зафіксовано одержання ним 30 тисяч доларів, попередньо, він отримав ще 20 тисяч доларів до цього.

Як уточнили в СБУ, за цю суму нардеп обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції.

Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція вищезгаданої статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про депутата від "Євросолідарності" Сергія Алєксєєва.

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