Вакцинація нардепів проходитиме 15-18 червня за попередньо наданими списками.

Народних депутатів будуть вакцинувати від коронавірусу препаратом Comirnaty виробництва компаній Pfizer-BioNTech.

Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі, опублікувавши текст запрошення на вакцинацію, яке надійшло нардепам.

Згідно з текстом документа, вакцинація нардепів проходитиме 15-18 червня за попередньо наданими списками. Також для депутатів складуть окремий графік, який їм надішлють згодом.

При собі народним обранцям слід мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду й оцінку стану здоров'я.

Вакцина Pfizer в Україні

Вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

Як повідомляється на сайті МОЗ, Україна вже отримала 234000 доз цього препарату, закупленого державним коштом. Крім того, Україна вже отримала 707850 доз Comirnaty/Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Ще 356850 доз надійдуть протягом тижня.

Зокрема, 9 червня в Україну прилетіли 66690 доз вакцини Pfizer. Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації:

1-й етап - медики, які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті.

2-й етап - решта медичних працівників, люди віком 80+ та соціальні працівники.

3-й етап - люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Олександр Топчій