Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації.

В Україну доставили нову партію протикоронавірусної вакцини Comirnaty (виробництво Pfizer-BioNTech) – понад 66 тисяч доз.

Як повідомляє МОЗ, вакцину закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації.

Наголошується, що за кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії. Для повної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

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Які вакцини від коронавірусу є в Україні

Як пояснили в міністерстві, вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Її ефективність становить 95%.

Україна вже отримала 234 тисячі доз цього препарату, закупленого державним коштом. Крім того, 707 850 доз Comirnaty/Pfizer отримано за кошти донорів у межах ініціативи COVAX. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Окрім препарату від Pfizer, Україна отримала півмільйона доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз китайської вакцини CoronaVac/Sinovac.

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Автор: Дмитро Захаров