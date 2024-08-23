Лідери держав розмовляли за зачиненими дверима без допуску преси.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провели двосторонні переговори в Києві. Як передає кореспондент УНІАН, переговори між двома лідерами тривали за зачиненими дверима близько двох годин.

За підсумками переговорів пресконференції не було.

Президент України спочатку зустрів прем'єра Індії на ґанку Маріїнського палацу. Лідери потисли руки та представили свої делегації. Потім Моді в урочистій залі Маріїнського палацу залишив запис у книзі почесних гостей.

За участі лідерів України та Індії було підписано чотири документи:

Меморандум про взаєморозуміння між Кабіном міністрів України та урядом Індії щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад. Від уряду України цей меморандум підписала перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко. Міжурядову угоду про співпрацю у галузі сільського господарства та харчової промисловості. Від України цю угоду підписав виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Програму культурного співробітництва між Міністерствами культури України та Індії на 2024-2028 роки. Від України підпис поставив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною організацією з контролю за стандартами лікарських засобів Міністерства здоров'я та сімейного добробуту Індії. Від України підпис поставив голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотикам Роман Ісаєнко.

Візит Моді в Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 серпня, прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва. Це перший візит прем’єр-міністра Індії в Україну з часу здобуття нашої незалежності у 1991 році.

Очікувалося, що Моді поділиться з українським лідером Володимиром Зеленським перспективами мирного вирішення війни з Росією. Цей візит відбувається на запрошення президента Зеленського.

Видання Bloomberg повідомляло, що Індія буде передавати повідомлення між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Проте, за словами людей, які ознайомлені з цим питанням, він виключив роль посередника у закінченні війни РФ в Україні.

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