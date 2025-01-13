За словами генсека, зараз країни-члени блоку "зводять міст" для майбутнього членства Києва у блоці.

Україна має стати членом НАТО у майбутньому, проте говорити про це поки зарано. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, виступаючи у Європарламенті на засіданні Комітету з закордонних справ.

"В тому, що стосується гарантій безпеки, ми маємо рухатися крок за кроком. Перш за все, треба переконатися, що Україна буде в позиції сили, коли буде входити у мирні переговори, – і це те, що ми можемо зробити зараз. Що стосується нас – Україна у майбутньому має стати членом НАТО, – це те, що ми обіцяли Україні", – акцентував він.

За словами генсека, зараз країни-члени блоку "зводять міст" для майбутнього членства Києва. Зокрема, йдеться про укладання безпекових угод з багатьма державами.

Відео дня

Ще однією складовою цього процесу Рютте назвав внесок у 40 мільярдів євро та створення командування НАТО у Вісбадені із координації тренування й допомоги для України.

Генсек НАТО додав, що коли б не відбувалися мирні, для просування уперед необхідно, аби в Москві розуміли, що знову атакувати Україну буде неможливо:

"Частиною цих переговорів має бути точний шлях просування вперед у вимірі українських відносин з НАТО, бажано, – всередині НАТО".

Проте складати точний розклад вступу України в блок поки зарано. Причина полягає і в тому, що це питання потрібно обговорити з наступною адміністрацією в Сполучених Штатах Америки. Водночас Рютте сподівається, що до цього етапу у відносинах України і НАТО можна буде дійти якнайшвидше.

"Якщо ми матимемо можливість говорити про майбутні гарантії безпеки для України, це означатиме, що ми почали переговори, і що ми рухаємося до наступної фази. На цей момент очевидно, Україна не знаходиться у такій позиції, – вони не можуть на цей момент вести переговори з позицій сили. І ми маємо зробити більше, щоб змінити траєкторію конфлікту, щоб вони могли отримати таку позицію сили", – констатував Марк Рютте.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

У жовтні 2024 року, після зустрічі з новопризначеним генсеком НАТО Марком Рютте, який змінив на цьому посту Єнса Столтенберга, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати 33-ю країною-членом Північноатлантичного альянсу.

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нещодавно також сказав, що довгостроковий мир в Україні неможливий без надання Києву членства в НАТО. Він вважає, що проблема полягає у тому, що питання питання приєднання України до Альянсу нині не обговорюється активно.

Вас також можуть зацікавити новини: