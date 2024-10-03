Під час зустрічі з новим генсеком НАТО президент також обговорив потреби України в протиповітряній обороні.

Україна може стати 33-ю країною-членом Північноатлантичного альянсу. Київ сфокусований на отриманні запрошення до НАТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сьогодні у Києві.

"Наша мета - це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною-членом НАТО, українці заслуговують на це. Сьогодні ми обговорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас, Альянс, зміцнити нашу взаємодію", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна сфокусована на отриманні запрошення до Північноатлантичного альянсу.

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"Україна фокусується на деяких речах. Що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили до Альянсу. Це дуже важливий крок. Це складно досягти. Ми фокусуємося на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати", - заявив Зеленський.

Також, за словами президента, з генсеком вони обговорили українські потреби в ППО та взаємодію із сусідами.

"Ми бачимо, зокрема, як на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських "Шахедів", які об'єднують російський та іранський режими", - заявив глава держави.

Президент також зазначив, що розраховує на зміну підходів країн Альянсу в допомозі Україні щодо захисту неба.

"Більше рішучості партнерів у нашому регіоні - це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо й надалі переконувати наших партнерів", - сказав Зеленський.

Візит Марка Рютте до України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 жовтня, до Києва прибув новий генеральний секретар НААТО Марк Рютте. В рамках свого візиту Рютте вже зустрівся із Зеленським. Вони провели спільну прес-конференцію з представниками ЗМІ, на якій очільник Альянсу подякував українському лідеру за запрошення.

"Це мій п'ятий візит до України відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022-го року. Разом ми відвідували Харків, Одесу, і, звісно, провели безліч зустрічей тут, у Києві", - наголосив він.

Варто зазначити, що Рютте замінив на посаді Єнса Столтенберга, який керував Альянсом протягом десятиліття.

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