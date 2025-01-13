Рютте зауважив, що мир може бути тривалим лише тоді, коли Україна прийде за стіл переговорів з позицій сили.

Майбутнє світової безпеки залежить від того, яким буде результат російсько-української війни. Необхідно збільшити військову підтримку України, аби досягти стійкого миру, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Ми всі хочемо завершення цієї війни. Але понад усе ми хотіли б, щоб був тривалий мир. Я не знаю, як і коли завершиться ця війна. Але я знаю, що миру не буде, якщо Путін отримає, що хоче в Україні. Тому що тоді він буде тиснути далі. Він погрожував розпочати війну у минулому, і він розпочав її. Грузія у 2008 році, Україна у 2014 році і знову у 2022 році – якою буде наступна ціль?" – сказав він під час виступу в Європейському парламенті.

За його словами, мир не буде ні стійким, не тривалим, якщо російський диктатор Володимир Путін, лідери КНР Сі Цзіньпін та КНДР Кім Чен Ин, а також режим в Ірані почуватимуться сильнішими. Він акцентував, що угода щодо завершення війни в Україні, яка б слугувала їхнім інтересам, стала би шляхом до глобальної нестабільності.

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Рютте також наголосив, що мир може бути тривалим лише тоді, коли Україна прийде за стіл переговорів з позицій сили:

"Для цього вона потребує нашої подальшої допомоги – більше зброї й швидше, – щоб вона могла захистити себе краще та вести переговори навколо доброї угоди для України, а також для Європи й для світу".

Водночас, говорячи про безпекову ситуацію в самій Європі, Рютте зауважив, що вона не перебуває в стані війни, але й не перебуває в стані миру. РФ посилює свою дестабілізаційну кампанію проти країн Заходу:

"Те, що ми раніше називали гібридною війною, я б назвав дестабілізаційною кампанією. І Росія не самотня – поруч із нею Китай, Північна Корея та Іран", – відзначив він.

Генсек додав, що вже третина країн-членів НАТО досягли витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП, але цього недостатньо для того, аби забезпечувати безпеку в майбутньому. Він закликав збільшити видатки на оборону а також пришвидшити виробництво критично важливого озброєння. Йдеться зокрема про кораблі, літаки, танки, дрони, боєприпаси та супутники.

"В середньому європейські країни легко витрачають до чверті національного доходу на пенсії, охорону здоровʼя та соціальну допомогу. І нам потрібна лише невелика частка цих коштів, щоб зробити оборону набагато сильнішою", – констатував Рютте.

Допомога Україні: інші новини

Німеччина передала першу з 54 САУ RCH 155 для України. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Наразі невідомо, чи відправлять установку одразу в Україну, чи вона прибуде у тренувальний табір на території Німеччини для навчання українських екіпажів.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Велика Британія та союзники передають Україні 30 тисяч безпілотників на $55 млн. Крім того, за його словами, Норвегія виділяє 700 млн крон для закупівлі дронів, а Ісландія профінансує виробництво української зброї на 2 млн євро.

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