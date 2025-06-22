Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту України Володимиру Зеленському про скандальну ситуацію, що склалася навколо львівського активіста Назарія Гусакова та можливі випадки шахрайства з його боку.
"Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, було використано щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій", - заявив глава держави в Telegram.
Також Зеленський зазначив, що Гусаков, який живе з діагнозом спінальна м'язова атрофія, виїхав з України 13 червня. Наразі "встановлюється його місцезнаходження".
"Дуже важливо - відновити справедливість і уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - додав український президент.
Що відомо про ситуацію з Гусаковим
Упродовж останнього тижня в інтернеті почала набирати обертів ситуація довкола зборів українця, нібито він використовує кошти не за призначенням. Усе почалося з прохання деяких користувачів до Назарія про надання підтвердження оплати препаратів для свого лікування.
Однак замість цього, українці виявили "невідповідність у словах чоловіка". "Він щоразу заявляв про потребу в різній кількості ліків щомісяця", - пише Hromadske.
Гусаков відповів на звинувачення. Хлопець заявив, що його найбільша проблема - це те, що він "ніколи не відокремлював власні кошти і [кошти зі зборів]". І, таким чином, витрачав гроші не лише на ліки, а як на допомогу до себе - "щоб жити якомога довше".
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