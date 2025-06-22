Це сталося понад тиждень тому, зараз його шукають.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту України Володимиру Зеленському про скандальну ситуацію, що склалася навколо львівського активіста Назарія Гусакова та можливі випадки шахрайства з його боку.

"Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, було використано щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій", - заявив глава держави в Telegram.

Також Зеленський зазначив, що Гусаков, який живе з діагнозом спінальна м'язова атрофія, виїхав з України 13 червня. Наразі "встановлюється його місцезнаходження".

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"Дуже важливо - відновити справедливість і уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - додав український президент.

Що відомо про ситуацію з Гусаковим

Упродовж останнього тижня в інтернеті почала набирати обертів ситуація довкола зборів українця, нібито він використовує кошти не за призначенням. Усе почалося з прохання деяких користувачів до Назарія про надання підтвердження оплати препаратів для свого лікування.

Однак замість цього, українці виявили "невідповідність у словах чоловіка". "Він щоразу заявляв про потребу в різній кількості ліків щомісяця", - пише Hromadske.

Гусаков відповів на звинувачення. Хлопець заявив, що його найбільша проблема - це те, що він "ніколи не відокремлював власні кошти і [кошти зі зборів]". І, таким чином, витрачав гроші не лише на ліки, а як на допомогу до себе - "щоб жити якомога довше".

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