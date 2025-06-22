Обмеження стосуються осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України.

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти юридичних і фізичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму. Про це йдеться в його указі №417/2025 від 22 червня.

Зокрема, президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 червня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як наголосив Зеленський, обмеження стосуються тих, "хто співпрацює з окупантом на нашій землі". Йдеться про фізичних та юридичних осіб, "які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту".

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"І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб - реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення", - пообіцяв глава держави.

Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже – проти України, та блокуємо їх. Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну.

Під обмежувальні заходи цього разу потрапили, зокрема, нардеп-втікач Артем Дмитрук, тренер з боксу Едуард Менчаков (працює на "Ахмат"), продюсер Влад Ряшин, екснардеп Олександр Онищенко.

Що відомо про нардепа-втікача Дмитрука

Як писав раніше УНІАН, про втечу нардепа Дмитрука за кордон повідомив у серпні 2024 року тодішній генпрокурор Андрій Костін. За його словами, кримінальне провадження було розпочато відразу, як стало відомо про нелегальний перетин кордону.

Костін розповідав, що Дмитрук утік через ділянку кордону з так званою територією Придністров’я. Також він повідомив, що "ця людина перетнула державний кордон не самостійно, йому хтось допомагав". Костін додав, що відповідно до складу злочину затримання Дмитрука було неможливим.

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід Дмитруку у вигляді тримання під вартою. За словами прокурора, саме завдяки триманню під вартою Дмитрука можна затримати за кордоном і доставити в Україну для відбування запобіжного заходу. Тим часом адвокат підозрюваного заявив, що нардеп не ухиляється від слідства, а "змушений через погрози вживати заходів задля збереження власного життя".

Згодом стало відомо, хто допомагав Дмитруку втекти за кордон. У ДБР розповіли, що до невизнаного Придністров’я його переправили троє осіб і що організатор схеми має широке коло зв’язків серед правоохоронців та у кримінальному середовищі. За даними правоохоронців, організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови. Бюро повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб через держкордон за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу.

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