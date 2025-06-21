Президент зазначив, що Чернишов перебуває у відрядженні, виконуючи кілька доручень, зокрема від Кабміну.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо віце-прем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого помітили за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, на зустрічі з журналістами 20 червня президент зазначив, що Чернишов поїхав у закордонне відрядження. У нього кілька завдань.

"У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше - це відкривати хаби в різних країнах, а друге - множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все", - сказав він.

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Скандал з Чернишовим - що відомо

Раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач зазначав, що НАБУ і САП минулого тижня затримали двох соратників Олексія Чернишова, один з яких був вже біля кордону. Йдеться про колишнього держсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та колишнього радника міністра Максима Горбатюка.

За інформацією видання УП, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення підозр соратникам він опинився у відрядженні за кордоном.

Пресслужба віцепрем’єр-міністра Чернишова повідомляла, що він перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. При цьому у пресслужбі не відповіли на запитання, як довго ще триватиме відрядження міністра і чи планує він повертатись в Україну.

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