Уряд готує "поліпшене законодавство про санкції", яке буде націлене на Росію.

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що її "пріоритетом номер один" є стримування Росії від вторгнення в Україну.

Про це йшлося в програмі Sky Trevor Phillips.

"На тижні ми представимо заходи щодо поліпшення санкційного законодавства", - сказала Трасс.

Вона уточнила, що зміни стосуватимуться того, хто може потрапляти в санкційні списки, пов'язані з діяльністю з дестабілізації ситуації в Україні.

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"Ми збираємося розширити перелік, щоб будь-яка компанія, що представляє інтерес для Кремля і російського режиму, могла потрапити під санкції", - додала Трасс, заявивши, що у "олігархів Путіна" не вийде сховатися.

Трасс наголосила, що стримування російської агресії є пріоритетом. Вона також акцентувала, що єдиний спосіб зупинити її - якщо президент РФ Володимир Путін "зрозуміє ціну цієї акції".

Очільниця МЗС Великобританії не розкрила подробиць щодо того, які саме зміни будуть внесені, і які фізичні та юридичні особи потраплять під них.

Відповідаючи на запитання про можливі заходи проти власності російських олігархів у Лондоні, Трасс зазначила: "Нічого не виключається".

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про збільшення військового внеску до Північноатлантичного альянсу. Рішення прийнято на тлі загрози повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. За словами політика, число контингенту в Естонії збільшать у два рази - з 900 до 1800 військових.

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