Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про збільшення військового внеску в Північноатлантичний альянс. Рішення прийнято на тлі загрози повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну.
Про це повідомляє The Telegraph.
За словами політика, число контингенту в Естонії збільшать у два рази - з 900 до 1800 військових.
"Цей пакет допомоги НАТО пошле ясний сигнал Кремлю - ми не потерпимо його діяльності, що дестабілізує ситуацію, і завжди будемо проявляти солідарність з нашими партнерами по НАТО перед обличчям російських ворожих дій. Якщо президент Росії Володимир Путін вибере шлях кровопролиття і руйнування, це буде трагедія для Європи", - заявив Джонсон.
При цьому він вказав, що Україна вільна сама визначати своє майбутнє.
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Росія, ймовірно, провела останні приготування до вторгнення в Україну, відправивши до її кордонів медичні підрозділи, пише газета The Wall Street Journal. Це виводить Росію на рівень готовності, якого вона не досягала в минулому, зазначає видання.
Разом з тим чиновники в НАТО визнають, що Росія не планує повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки для цього потрібно стягнути набагато більше військ. Вони вважають, що для вторгнення в таку велику країну з такими збройними силами, як Україна, потрібні військові можливості, "відмінні від тих, які розгорнуті в цей час"