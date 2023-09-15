Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері, тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Народний депутат України Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. Як повідомили в СБУ, правоохоронці зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність Шуфрича.

Матеріали розслідування, проведеного спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора, свідчать, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні".

У СБУ нагадали, що Сівкович втік до Москви у 2014 році та створив "кротоферму" для здійснення підривної діяльності проти України. Зазначається, що саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк.

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"Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - йдеться у повідомленні.

Так, наразі за місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

Нестор Шуфрич - обшуки у нардепа

Раніше сьогодні, 15 вересня, джерела УНІАН у правоохоронних органах повідомили, що СБУ прийшла з обшуками до Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Згодом джерела повідомили, що під час обшуків у Шуфрича було знайдено документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Документ передбачає перейменування цих областей у так звані "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.

За даними від джерела, під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи колишнього народного депутата України, зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

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