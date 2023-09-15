Нардепу інкримінують державну зраду, пише Бутусов.

Служба безпеки України прийшла з обшуком до народного депутата Нестора Шуфрича у селі Козин Київської області.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши фото нардепа під час затримання. За його даними, сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.

"Шуфрич є фігурантом справи російськоі шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінують державну зраду", - пише Бутусов.

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Журналіст наголосив, що Шуфрич, попри свою проросійську діяльність, досі є народним депутатом та головою комітету Верховної Ради.

У Службі безпеки України затримання нардепа Шуфрича наразі не коментують.

Шуфрич та його останні скандали

З початком повномасштабної війни Шуфрич кілька разів потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, в березні минулого року Шуфрича спіймали на незаконному фотографуванні позицій Збройних сил України. Скандальний політик пояснив свої дії дивно: каже нібито "робив селфі".

Потім Шуфрич виїхав з України буцімто для лікування дитини. У листопаді Шуфрич опинився серед членів НОК, але після суспільного тиску написав заяву, де склав повноваження.

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