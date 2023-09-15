Під документом є підпис самого Нестора Шуфрича і кума Путіна Віктора Медведчука.

Під час сьогоднішніх обшуків у народного депутата України Нестора Шуфрича співробітники Служби безпеки України знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах. Співрозмовник агентства зазначив, що відповідний документ передбачає перейменування цих областей у так звані "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.

За даними від джерела, під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи колишнього депутата України, зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

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При цьому співрозмовник підкреслив, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в рамках Антитерористичної операції, якщо їх призвуть. Водночас він готував документи, які підривали суверенітет та територіальну цілісність України.

Обшуки у Шуфрича - що відомо

Раніше сьогодні, 15 вересня, джерела УНІАН у правоохоронних органах повідомили, що СБУ прийшла з обшуками до Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Співрозмовник зауважив, що як виявилося, Шуфрич "тісно працював із фсбшником і екс-нардепом Володимиром Сівковичем". "Тим самим, який з московського офісу координував роботу російської агентури в Україні. Нагадаємо, саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Кулініча, якого особисто Малюк (голова СБУ Василь Малюк, - УНІАН) затримував минулого року", - сказало джерело.

За даними співрозмовника УНІАН, очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним з рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що Україна – це штучне утворення.

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