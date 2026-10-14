Ні Трамп, ні Маск, ні хтось інший не можуть обирати президента України, - Зеленський

В інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану президент України виключив проведення виборів до закінчення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти у відставку, оскільки вважає війну своєю відповідальністю. Про це повідомляє Clash Report.

За його словами, "ані Трамп, ані Маск, ані хто б то не був у світі не можуть обирати президента України.

"Це можуть зробити лише громадяни України", - заявив він.

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В інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану президент України виключив проведення виборів до закінчення бойових дій.

"Звичайно, ні. Це моя відповідальність", - так він відповів на запитання про можливість добровільної відставки.

Зеленський стверджує, що "деякі впливові люди хочуть його замінити, бо він ніколи не визнає українську землю російською".

"Якщо мене усунуть від влади, я впевнений, що новий лідер - чоловік чи жінка - захищатиме нашу країну. Бо це наш дім", - додав політик.

Він відповів на запитання про те, чи зможе Україна перемогти без підтримки американців:

"Ми за жодних обставин не втратимо свою незалежність".

Зеленський також заявив, що гарантії безпеки США для України мають передбачати американський удар по Росії в разі нового російського нападу.

"Якщо Путін нападе на Україну, Трамп завдасть удару по Путіну. Якщо це буде зафіксовано на папері, це й є гарантія безпеки", - пояснив президент.

Можливість проведення виборів в Україні

Раніше Зеленський говорив, що Україна проведе вибори за умови, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на 60-денне перемир’я.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що українцям потрібно змінити президента, він сказав, що Україна перебуває у стані війни, і проведення виборів "виходить за межі Конституції", а головне, за його словами, немає безпечних умов, "щоб дати людям можливість голосувати".

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